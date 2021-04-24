«أبوظبي للفنون» تنقل ممارساتها الفنية إلى العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن احتفالات موسعة لليوم العالمي للفن حول العالم، قال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي «إن الاحتفاء بهذا اليوم هدفه هو تشجيع الوعي بتنوع أشكال الفنون التي تعتبر غذاء للروح والفكر، وحضارات الشعوب تقاس بما تتركه من ثقافة وفنون تتناقلها الأجيال، والأهم من ذلك هو دور الفن في نشر قيم التسامح وثقافة الأخوة الإنسانية في المجتمع، هذا بالإضافة إلى تعزيز الإبداعات الفنية وإلقاء الضوء على دور المؤسسات الفنية والفنانين في تحقيق التنمية المستدامة، وفي وضع توجه فني وأخلاقي وجمالي للمجتمع الفني العالمي قادر على الحفاظ عليه كفن معاصر.

وأضاف أيضاً: «على غرار السنوات الماضية، فإننا نحتفل هذا العام بهذا اليوم عبر منصات البث الافتراضي بسبب جائحة «كورونا» التي ألقت بظلالها الثقيلة على الممارسات الفنية المختلفة، ونحن نسعى من خلال فعالياتنا ومبادراتنا إلى خلق بيئة ثقافية ابداعية مؤثرة تعكس الممارسات الفنية الجمالية في كافة أنحاء العالم وتبني جسراً بين الثقافات والشعوب على مر الزمان».