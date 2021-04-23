«فارس الشعر» تتلقى طلبات المشاركة حتى 6 مايو

المصدر: الشارقة - البيان

يواصل مهرجان الشارقة القرائي للطفل استقبال طلبات المشاركة في مسابقة «فارس الشعر» التي ينظمها سنوياً بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لغاية 6 مايو عبر الرابط: https://bit.ly/3ehSiNI حيث سيتم تأكيد قبول طلب المشاركة عن طريق تواصل إدارة المهرجان بشكل مباشر مع المشاركين.

ورصد المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، للفائزين بالمسابقة جوائز قيّمة حيث سيحصل صاحب المركز الأول على ثلاثة آلاف درهم وبُردة الشِعر، والفائز بالمركز الثاني ألفيّ درهم، فيما سينال المركز الثالث جائزة قدرها ألف درهم. وتسعى الهيئة من خلال المسابقة إلى النهوض بالذائقة الأدبية للأطفال واليافعين، وإيجاد جيل جديد من الشعراء قادر على قراءة القصائد العربية وحفظها والتمكّن من إلقائها أمام الجمهور.