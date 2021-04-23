ليلة العائلة في مركز جميل للفنون

المصدر: دبي - البيان

يقدم مركز جميل للفنون اليوم من الساعة 9 مساءً وحتى منتصف الليل، ليلة العائلة، هذه الليلة الرمضانية المخصصة للعائلات والأطفال من جميع الأعمار، لاكتشاف المتحف ليلاً، والمشاركة في ورش العمل، والسماع إلى جلسات سرد الحكايات، ولزيارة المعارض أو تناول وجبة من أحد المطاعم المشاركة.

جولة في معارض مركز جميل للفنون، 10:00 – 10:30 مساء، تديرها نادين الخوري من فريق القيمين الفنيين لمركز جميل، للتعرف إلى المعارض والتركيبات والتكليفات الفنية الحالية، ومن بينها «زمن الذات»، «هيوا ك: هل تتذكرون ما تحرقون؟»، حلقات المكتبة: ديفيد هيرش، وحديقة الفنان لسونوج دي ونامراتا نيوج.