36 أسرة تتنافس على جوائز «نجم المجالس»

المصدر: الشارقة - البيان

تجدد إذاعة الشارقة لقاءها مع المستمعين خلال شهر رمضان المبارك، بموسم جديد من برنامج المسابقات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس»، والذي تقدمه بأسلوب مبتكر وحماسي، بالتعاون مع دائرة الضواحي والقرى في الإمارة. ويختص البرنامج، الذي تبثه الإذاعة عند العاشرة مساء، طيلة الشهر الفضيل، للعائلات ضمن مجالس ضواحي إمارة الشارقة، ويستهدف تمتين العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة والتعاون للإجابة عن جملة من الأسئلة المختارة، بما يتيح أمامهم فرصة إبراز مواهبهم وقدراتهم.

ويستضيف البرنامج، الذي يقدمه الإعلاميان جمال السميطي ومريم العاجل، فريقين من الأسر في كل حلقة من حلقاته، بحيث يتكون كل فريق من 3 أشخاص يشاركون بالمسابقة التي تقام في مسرح قصر الثقافة، واثنين احتياط يتابعون المسابقة عن بعد، على أن يجمع المشاركين ضمن الفريق الواحد صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية وأن يكونوا من سكان ذات الضاحية.