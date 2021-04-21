منصة «أوان» تنفرد بالعرض الحصري الأول لأهم مسلسلات رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة وتطبيق «أوان» الرقمية عن قائمة المسلسلات والأعمال الرمضانية الخاصة لشهر رمضان 2021، والتي ستعرض بشكل حصري عبر منصتها وتطبيقها الرقمي الخاص، وكعرض أول لأهم الأعمال الدرامية والكوميدية العربية والخليجية الخاصة بالشهر الفضيل.

وأعدت منصة وتطبيق «أوان» الرقمية، دورة درامية وبرامجية استثنائية من خلال العرض الحصري لأهم الإنتاجات الدرامية الخاصة وأعمال الكرتون الهادفة، ما يتيح للجمهور إمكانية المتابعة والمشاهدة على مدار اليوم، في الوقت الذي يشكل شهر رمضان فرصة ذهبية لعرض أهم الأعمال الدرامية والمسلسلات التي بدأت منصات البث الرقمي حول العالم في الاستحواذ على نسبة مشاهدة جيدة بما تمتلكه من مواد أعمال درامية ومسلسلات تبث بشكل حصري ولا تتاح للجمهور فرصة متابعتها عبر شاشة التلفزيون، حيث ستقوم منصة وتطبيق «أوان» الرقمية بعرض 08 مسلسلات وأعمال درامية وكوميدية إلى جانب أعمال الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل.

خلك على أوان

تحت شعار «خلك على أوان»، وعبر الوسم (#خلك_على_أوان)، ومن خلال موقع المنصة الرقمية على شبكة الإنترنت: (www.awaan.ae)، سيتابع جمهور منصة وتطبيق «أوان» الرقمية، كعرض أول عدداً من أعمال الكرتون ذات المضمون القصصي الهادف الذي يتماشى مع خصوصية الشهر الفضيل.

فعلى صعيد الأعمال الدرامية التي ستعرض حصرياً على منصة وتطبيق «أوان» الرقمية، سيتابع الجمهور أحداث المسلسل الخليجي الجديد «يجيب الله مطر»، والذي تدور أحداثه حول شخصية الأب «نوح» لحظة خروجه من السجن، بعد قضاء 20 عاماً، فترة عقوبته بتهمة قتل واختلاس أموال، حيث يفاجئ بمعاملة زوجته نجمة وأبنائه حسنة وشوق وأيمن، ليكتشف بعدها استيلاءهم على أمواله التي يحاول استعادتها بطريقة لا تخطر على بال أحد، مع النجوم: زهرة عرفات، أحمد السلمان، يعقوب عبدالله، شهد الياسين، ميس قمر، عبدالله الطراروة، مرام البلوشي.

ويتناول المسلسل الكوميدي «بو طار»، مع النجمين داوود حسين وإبراهيم الحربي، يوميات عائلية لفرقتين شعبيتين تجمع بينهما علاقة جوار (لقب الفرقة الأولى فرقة بوطار، ولقب الفرقة الثانية فرقة بوطار الأصلي)، حيث تسكن كل واحدة منهما مقابل بيت الأخرى، ويدير أعمال الفرقتين شخص واحد يأتي لكلا الفرقتين بعمل مشترك ليأخذ منهم النصيب الأعلى من الربح.

ويضم المسلسل الخليجي الجديد «بيت الذل»، كلا من النجوم عبد الرحمن العقل، فاطمة الطباخ، عبدالله الطراروة، فهد باسم، عبدالله الطليحي، لولوة الملا، إيمان فيصل، فيما تدور أحداث المسلسل حول شخصيتي «فجر» بطلة العمل، والفتاة الرقيقة الطيبة والتي تعيش راضية بحياتها، ووالدتها «نجيبة».

هذا في الوقت الذي يتطرق المسلسل الدرامي «كلو بالحب» لمجموعة من الأحداث والعلاقات الأسرية في إطار اجتماعي، وذلك لتسليط الضوء على الخلافات الزوجية.

مسلسلات

أما على صعيد أعمال الكرتون والرسوم المتحركة الخاصة بالشهر الفضيل، فسيتابع الجمهور عبر منصة وتطبيق «أوان الرقمية» مجموعة من المسلسلات، منها مسلسل «آدم عليه السلام»، والمسلسل الكرتوني «يونس والحوت»، والمسلسل الكرتوني «الرحلة».

«يا ما كان وكان»

يتابع الجمهور على منصة «أوان»، المسلسل الكوميدي «يا ما كان وكان»، والذي يعتمد أسلوب الحلقات المتصلة المنفصلة، وتدور أحداثه في حقبة تراثية متخيلة، في ولاية صغيرة تدعى «الزبرجد» وشخصية «جحا» بقصصه ونوادره الكوميدية بشكل يومي، مع النجوم: عبد الناصر درويش، أحمد العونان، مبارك المانع، سلطان الفرج، خالد المظفر، عبدالله الرميان، محمد عاشور، ميس كمر.