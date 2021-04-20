«موشنجيت دبي» يطلق تذكرة دخول رمضانية غير محدودة

المصدر: دبي - البيان

يقدم منتزه موشنجيت دبي - الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والمستوحى من سينما هوليوود – عرضاً مميزاً للزوار لقضاء أحلى الأوقات الرمضانية التي لا تنسى مع تذكرة الدخول الرمضانية، إذ سيتاح للزوار الدخول للمنتزه ولعدد غير محدود من المرات والاستمتاع بالألعاب الـ 27 في المنتزه طوال شهر رمضان الكريم مقابل 275 درهماً إماراتياً.

يسري هذا العرض القيّم من 12 أبريل وحتى 11 مايو المقبل، ما يجعل من موشنجيت دبي الوجهة المثالية لقضاء أروع الأوقات بصحبة الأهل والأصدقاء خلال شهر رمضان المبارك.

أما عن أوقات عمل موشنجيت الجديدة خلال شهر رمضان الكريم والصيف فستكون من الساعة 2 بعد الظهر إلى 10 مساء من السبت إلى الأحد، ومن الساعة 2 بعد الظهر إلى 11 مساء يومي الخميس والجمعة. ويمكنك الآن حجز التذاكر الرمضانية عبر الموقع www.motiongatedubai.com، أو عند البوابة.

ويمكنك دعوة الأهل والأصدقاء لوجبة الإفطار في مطعم كاندي أبل في موشنجيت دبي والتي تبدأ بتقديم التمر والمياه أو العصير والشوربات الشهية والمقبلات الباردة والساخنة والوجبات الرئيسية ثم الحلوى، بحيث يُقدم الإفطار في مطعم كاندي أبل أيام الخميس والجمعة والسبت اعتباراً من 22 أبريل وحتى 8 مايو مقابل 85 درهمًا إماراتيًا للشخص.

كما أطلق منتزه موشنجيت دبي الترفيهي علبة إفطار شهي وصحي من مطعم دراغون فلايم، وهي تضم طبقاً من البرياني الشهي والسمبوسة واللبن أب واللبن الرائب بالإضافة إلى التمر والمياه. وتُقدم العلبة بسعر 45 درهمًا إماراتيًا وهي متوفرة طوال شهر رمضان من الأحد إلى الأربعاء.

وبصفتها وجهة ترفيهية على مدار العام، تضم موشنجيت دبي 22 وجهة ترفيهية في الداخل، بالإضافة إلى مناطق باردة ومناظر طبيعية مظللة في جميع أنحاء المنتزه. كما يمكن للضيوف الاختيار بين تسعة مطاعم عائلية.

بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أكشاك الأطعمة السريعة والمنتشرة في مختلف أنحاء المنتزه. تبيع موشنجيت دبي المنتجات الترويجية الرسمية المرخصة للأفلام عبر 15 متجراً للتجزئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأكشاك والعربات.

وتماشياً مع الإجراءات الصحية الوقائية، يحرص موشنجيت دبي على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع الإرشادات الحالية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والممارسات الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وتشمل هذه الإجراءات تدابير التباعد الاجتماعي والدفع دون تلامس وخفض الطاقة الاستيعابية للألعاب والمتاجر والمطاعم واتباع إجراءات صارمة للتنظيف والتعقيم. ويجب على الزوار الحصول على تذكرة دخول سارية المفعول إلى منتزه موشنجيت دبي.