منحة دراسية من «أمريكية دبي» للفائزة الأولى بمسابقة الفيلم القصير

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الأمريكية في دبي جميع الطلبة الذين شاركوا بمسابقة الفيلم القصير التي نظمتها كلية محمد بن راشد للإعلام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بعنوان: الصحة النفسية عند طلاب المدارس بسبب انتشار جائحة «كورونا». وأكد أن الهدف من المسابقة اكتشاف المواهب لدى الطلبة ودعمها وتقديرها.

جاء ذلك خلال توزيع الجوائز على الفائزين أمس بحضور الدكتورة صابرين جوزيف رئيس الهيئة الأكاديمية في الجامعة، والفائزات بالمسابقة وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة ومسؤولات المدارس التي فازت طالباتها أيضاً.

وقد فازت بالمركز الأول الطالبة ساره البشير من مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان، ونالت منحة دراسية للدراسة في كلية محمد بن راشد للإعلام لمدة أربع سنوات.

كما تم تقديم جوائز ترضية مع شهادات تقدير للفائزات بالمراكز الثلاثة التالية وهن: الطالبة شهد الجرمن بالمركز الثاني، والطالبة مريم الجناحي بالمركز الثالث، والطالبة شوق المرزوقي بالمركز الرابع. وجميعهن من مدرسة الإتحاد الخاصة ـ الجميرا في دبي.

وقد أعربت حكمت جبر مديرة قسم الثانوي بنات في مدرسة الحكمة الخاصة عن تقديرها للجهود التي بذلتها كلية محمد بن راشد للإعلام في إعداد المسابقة التي كان لها أكبر الأثر في تحفيز الطلبة لعكس معاناتهم من وباء «كورونا» خلال فيلم قصير لا تتجاوز مدته الدقيقتين. واثر ذلك على نفسياتهم خلال العام الدراسي. وأكدت أن هذه الجائزة هي الأغلى التي تقدم للطلبة في الدولة.

كما وجهت إيمان ارشيدات مسؤولة قسم اللغة العربية في مدرسة الاتحاد الشكر والتقدير للجامعة على طرح مسابقاتها السنوية التي تحفز الطلبة نحو الإبداع والتعبير بشكل صادق عما يجول في أنفسهم.