صورة لها في القلب تأثير

المصدر: شعر: إبراهيم محمد بوملحه

بمناسبة الصورة التي التقطت، سابقاً، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو يصلي في الصحراء.

صورَهْ لَها فِ القلْب تَأثيرْ

تَلْفتْ عِيونِ اللَّي يَراها

أبلَغْ مِدى منْ كل تَعْبيرْ

ما مِثْلِها شَيِّ وْشراها

تِسْوى ملايينِ الدنانيرْ

وِصْكوكْ لِبْنوكِ وْغِناها

شَرْواتِ بَدرٍ فِ السِّما مْنيرْ

ياظي اللَّيالي في دِجاها

مِتفرِّدِهْ عَنِ الصِّوَرْ غَيرْ

مِثْلِ الوَرِدْ بَاعْلا رِباها

وِلاَّ سِمَنِّ وفِلْ وِعْبيرْ

وأطْيابِ تِنفَحْ مِنْ شِذاها

تَحكي عنِ الإنسانْ لِكْبيرْ

اللَّي بإيمانِهْ حِواها

وِسْطِ الصَّحاري والدِّعاثيرْ

وِشْرَتاً تِنَسْنِسْ مِنْ هِواها

وينَ الظَّبي منْ زولِه يْذيرْ

واْلوَقْتِ يَدْلِفْ مِنْ مِساها

لا حِسْ إلاّ زَقزقَةْ طيرْ

يَذْكِرْ وِيَثْني عَ الإلَـهَ

وانتِ الذي بالطَّاعَه جْديرْ

تِرْكَعْ وِتَسْجِدْ في فْلاها

تِلْهجْ بتَسْبيحٍ وتَكبْيرْ

وفِ الترَّبْ اتْمَرِّغْ جِباها

ترْجو عَفو الزّلِّه وْتَيْسيرْ

وِتَنْشِدْ من الجنِّهْ عَلاها

تِشْربْ دَنَقْ من مايٍ غْديرْ

وفِ الآخرِهْ منْ يَدْ طَهَ

كاسٍ مِصفّى دونْ تكديرْ

منْ كوثرٍ يَرْوي ظِماها

أصوغِ فيكِ الشِّعرْ تَحْبيرْ

مِثْلِ الْجِواهِرْ منْ صِفاها

والْوانِ منْ ورْدِ وْأزاهيرْ

ومِنْ فوقِها طَلٍّ زِهاها

لو قِلْتِ في فِعلكْ تِصاويرْ

أعْجَزْ وِيَقْصِرْ بي مِداها

لانَّكْ منَ افْذادِ المغاويرْ

شامِخْ على العلْيا وْرباها

فيكِ التّواضِعْ جَمٍّ كْثيرْ

مِثْلِ العَذِبْ يَسْقي مِداها

عساكِ في طولاتٍ وْخَيرْ

وتَجني منِ الصَّحهْ جَناها

مَحبوبْ يا ابْنَ الشيخْ لِكْبيرْ

اللّي رِفَعْ لِدْبيْ جاها

راشدْ لذي لِهْ كِلْ تقديرْ

فِ قلوبِنا صِبْحِ وْمِسَاها

لي يِفْعلِه إيْعِدِّه يْسيرْ

يبغي العِلا يبلِغْ مِناها

مَشْهودِ لِه بْحِكْمِهْ وِتَدبيرْ

ورايٍ وفكْرٍ ما يِضاها