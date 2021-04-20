«ريل سينما» في الرياض ديسمبر المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت إعمار للترفيه، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومقرها المملكة العربية السعودية، هدفها إدخال متعة أفلام السينما إلى أراضي المملكة العربية السعودية، حيث منحت خلود أمير، مندوبة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في يوم الأربعاء 14 أبريل، الترخيص الحادي عشر ليحيى غمراوي، عضو مجلس إدارة إعمار للترفيه- السعودية، لتولي مشروع افتتاح «ريل سينما» في المملكة.

وستفتتح ريل سينما أولى صالاتها في مدينة الرياض، في ديسمبر المقبل، لتقدّم تجربة سينمائيّة عالميّة المستوى بإدارة وتطوير إعمار للترفيه.

وقالت زينة داغر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه: «فخورون بتقديم تجربة عالميّة المستوى في مدينة الرياض عبر أولى صالات ريل سينما التي تفتتح العام الجاري. نحن واثقون من أننا عبر شراكتنا مع المؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية سنتمكّن من تقديم تجربة سينمائية مبتكرة تحاكي أذواق الجميع».

وقال مازن قنديل، المتحدّث الرسمي للمؤسّسة العامّة للتأمينات الاجتماعية: «نحن متحمّسون لشراكتنا مع إعمار للترفيه- السعودية، لافتتاح أولى صالات ريل سينما في المملكة العربيّة السعوديّة».