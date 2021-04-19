نقل مكتبي المجلس الوطني للإعلام في دبي والعين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن نقل مكتبي المجلس الوطني للإعلام الذي تم دمجه مع الوزارة، في إمارة دبي ومدينة العين، حيث تم نقل مكتب المجلس في دبي إلى مكاتب وزارة الثقافة والشباب الواقعة في حي دبي للتصميم، كما تم نقل مركز سعادة المتعاملين المعني بتقديم الخدمات الإعلامية في مدينة العين إلى مركز (الخدمات الحكومية المتكاملة) بمبنى دائرة التنمية الاقتصادية.

وكانت الوزارة قد عملت في الفترة الماضية على نقل مكتبي المجلس في عجمان والشارقة إلى مراكز وزارة الثقافة والشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير مراكز سعادة المتعاملين، وتبسيط الإجراءات وتسهيلها، داعية كافة المتعاملين إلى التوجه إلى منصاتها الإلكترونية عبر mckd.gov.ae وnmc.gov.ae للحصول على خدمات الوزارة والخدمات الإعلامية، إلى حين الانتهاء من دمج كافة المنصات الإلكترونية في منصة الوزارة.