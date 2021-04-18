«الفجيرة الثقافية» تكرّم حنظل والقدسي بدرع مسبار الأمل

المصدر: الفجيرة ـ البيان

كرّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أول من أمس، كلاً من المؤرخ الدكتور فالح حنظل، والإعلامي الدكتور محمد القدسي، بدرع مسبار الأمل للريادة الثقافية والإعلامية، وذلك تقديراً لمسيرتهما الحافلة بالعطاء وإنجازاتهما الكبيرة في مجالات الثقافة والتاريخ والتراث والإعلام في دولة الإمارات.

ويأتي التكريم ضمن استراتيجية الجمعية لـ«عام الخمسين» الرامية إلى توفير البيئة الداعمة للإبداع الفكري والثقافي من خلال الاحتفاء برواد الثقافة والفنون والإعلام، وتكريمهم كلمسة وفاء، ورسالة حضارية إماراتية خالصة لكل من ساهم في نهضة الدولة وتقدمها.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية: تشرفنا اليوم بتكريم قامتين عربيتين كبيرتين لهما بصمات واضحة في الحياة الثقافية بدولة الإمارات، أولاهما، الدكتور فالح حنظل المعروف بـ«شيخ المؤرخين» والذي يعد ظاهرة متفردة بطبيعتها التاريخية، وهو أحد أهم المؤرخين في دولة الإمارات، قدّم للمكتبة العربية أكثر من 35 مؤلفاً، بين معاجم وكتب ودواوين وبحوث وتحقيق كتب، تتصل في معظمها بتاريخ وتراث الإمارات.

وأضاف: أما ثاني المكرمين، فهو الإعلامي الدكتور محمد القدسي الذي يعد شخصية إعلامية فذة ومرجعاً سخياً للحديث بعمق في تاريخ بدايات دولة الاتحاد، وصاحب مخزون لا ينضب من المواقف النادرة التي جمعته مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، طيلة 34 عاماً، والتي غطى خلالها معظم نشاطات القائد المؤسس وجولاته، داخل الدولة وخارجها.

وأكد الظنحاني أن دولة الإمارات تقدّر دائماً كل من أسهم في مسيرة نجاحها وتطور مجتمعها، لذا تحرص «الفجيرة الثقافية» على ترسيخ هذا النهج الأصيل والثابت في سياسات الدولة وفي فكر وسلوك القيادة الرشيدة، من خلال تكريم الرموز الإبداعية والفكرية من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.