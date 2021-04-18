الألبوم السحريّ.. الأهم في هاتفك!

من القواعد العقلية التي أفادنا بها الخبراء، تدوين الأمور المهمة التي تخصّنا، بدلاً من ترك مهمة تذكّرها للعقل! صحيح أن عقولنا لديها ذاكرة جيدة لكن وظيفة العقل الأساسية التفكير والتحليل والربط والعديد من العمليات المعقّدة ذات النتائج المُبهرة. إن إرهاق العقل بحشوه بعشرات المواعيد والملاحظات سيُضعف من تركيزه وبالتالي ستسقط بعض البيانات سهواً.

ينصحنا الخبراء أيضاً بكتابة إنجازاتنا في ورقة، لماذا؟ لأنه من الصعب على الذهن تذكّرها دفعةً واحدةً! ولماذا نفعل ذلك؟ لأن قراءة إنجازاتنا التي نفتخر بها واحداً تلو الآخر ستُحسِّن من حالتنا المزاجية بالتأكيد، وتمنحنا وقوداً جديداً من الثقة بالنفس والتحفيز للعمل ومواجهة التحديات. ومن هذا المبدأ ننصحكَ بفكرة «الألبوم السحريّ» الذي يحوي أهم وأسعد الصور ذات القيمة الاستثنائية بالنسبة لك. هواتفنا تزدحم كل يومٍ بعددٍ من الصور، مما يجعل بعض الصور المهمة تضيع وسط الزحام، لذا كانت هذه النصيحة الانتقائية لتصنيف ذلك النوع من الصور القادر على إسعادك وقلبِ حالتك المزاجية في دقائق للأفضل.

قد يحوي الألبوم صوراً تنبض سعادة، وأخرى لإنجازات مميزة، وبعض اللحظات الطريفة واللقطات العائلية الرائعة، البعض يضع بعض العبارات المصوَّرة ذات البلاغة العميقة التي لها تأثير مباشر على إحساسه بالسكينة والطمأنينة والصفاء الذهنيّ والسلام الروحيّ. الأهم في هذا الألبوم أن تكون جميع محتوياته تبثُّ فيكَ السعادة والمشاعر الإيجابية، أية تأثيرات أخرى يمكنك تصنيفها في ألبوماتٍ أخرى، كي تحافظَ على نقاء الانطباع الشعوريّ الجميل عندما تنغمس في محتوياته، وتمنح لمعاني الصور كامل الحرية في نثر عبير السعادة والثقة والمرح من حولك.

فلاش

الألبوم السحريّ.. فكرةٌ تجعل «قانون التركيز» يعمل لصالح جودة مشاعرك

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي www.hipa.ae