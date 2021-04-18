بدور القاسمي تناقش مع ناشري غانا خطط تعافي القطاع

المصدر: أكرا (غانا) - البيان

اجتمعت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، خلال زيارة لجمهورية غانا، بعدد من أعضاء «جمعية الناشرين الغانيين» ومجموعة من الناشرين المحليين، وبحثت معهم فرص تعزيز نمو مستقبل قطاع النشر الإفريقي بالاستفادة من المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على المستوى العالمي.

وجاءت زيارة غانا ضمن سلسلة من الزيارات التي تقوم بها رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين إلى عدد من البلدان الأفريقية والتي تلتقي فيها الشيخة بدور القاسمي كبرى مؤسسات وشركات صناعة النشر في إفريقيا لتعزيز الحوار وتبادل المعارف والخبرات لمناقشة التحديات التي تواجه الناشرين.

وتناولت الشيخة بدور القاسمي خلال اللقاء تنوع الحلول التعليمية في أفريقيا، والفرص التي يوفرها التعليم الافتراضي وتحوّل ملايين الطلاب من القارة الإفريقية إلى التعليم عبر الإنترنت، إضافة إلى الفرصة الكبيرة أمام ناشري أفريقيا لبداية جديدة.

وخلال الزيارة، التقت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين أعضاء «شبكة الناشرين الإفريقيين»، ووجهت دعوة لأبرز الجهات المعنيّة بصناعة النشر للتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين واستكشاف الفرص القائمة.

ودعت الشيخة بدور القاسمي الناشرين الإفريقيين للمشاركة في الدورة الثالثة من برنامج «الصندوق الإفريقي للابتكار في النشر» الذي يشمل منحاً مجموعها 800 ألف دولار تقدمها «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، على مدار أربعة أعوام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين.