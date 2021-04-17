جاسم الهنداسي يحول منصة سناب إلى قناة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

استطاع الإماراتي جاسم الهنداسي من إمارة الفجيرة، أن يحول سنابه إلى قناة مؤثرة وجاذبة استقطبت 138 ألف متابع خلال 6 أشهر، وجد في منصة السناب فرصة يساهم فيها في إفادة الجميع بنصائح مختلفة ركز فيها على طرق إرشادية تنبه الناس لكيفية استغلال الميزانية المالية بطريقة صحيحة من أجل بناء منزل العمر واختيار التصميم المناسب بطريقة منظمة وموفرة للمال والطاقة، حيث شملت نصائحه أيضاً طرق اختيار أفضل الديكورات والأثاث والمفروشات بأسعار مناسبة وجودة عالية، شغف الهنداسي في تصوير كل ما هو مفيد، جعل رسائله بسيطة وعفوية ذات محتوى كبير لتأخذ منه مجهوداً في البحث والتقصي لتقديم الأفضل لمتابعيه مجاناً.

فائدة كبيرة

ويهدف جاسم أن تكون قناته مصدراً تعم فائدتها الكبيرة ويستفيد منها الجميع دون استثناء، حيث وجد أن البعض يقعون في أخطاء اختيار بعض أغراض وأكسسسوارات المنزل، وذلك بدفع مبالغ كبيرة على منتج واحد فقط في المنزل، مما يتسبب في نسف الميزانية المخصصة لباقي الأغراض لتجعل أمر استكمال المنزل صعباً جداً ليأخذ من صاحبه وقتاً كبيراً، ومن هنا وجد الهنداسي أن يوظف خبرته ومعلوماته التي اكتسبتها من واقع بناء منزله الخاص واختيار ما يحويه من أغراض، في رحلة من البحث عن ما هو أفضل في السوق من سعر وجودة ومعايير استغرقت منه 6 سنوات، ليحول تجربته لقصة نجاح يستفيد منها الآخرون، لينطلق منها من خلال منصة للنصائح والإرشاد والتوجيه ليجنب الناس أخطاء المستقبل في موضوع اختيار تصميم المنزل وما يتضمنه من محتويات، مسلطاً الضوء على بدائل موجودة في السوق بنفس الجودة وبأسعار أقل وهذا الأمر لله الحمد لاقى استحسان الناس وهو ما دفعني لمواصلة مشواري بحماس أكبر.

مصداقية المعلومات

يقول الهنداسي: حرصت على الدقة في تقديم معلوماتي والمصداقية وأشعر بالسعادة والرضا عندما أجد تفاعلاً إيجابياً من متابعيني وكمية الاستفادة التي وجدوها في قناتي على السناب شات.

واشار الهنداسي أن هنالك مواضيع كان صداها كبيراً على المتابعين منها موضوع بديل الخشب وهو عبارة عن مواد خشب مخلوطة مع أخرى بطريقة حديثة تكون أكثر عمراً ومقاومة لتغيرات الطقس ولا تتلف بسرعة، حيث وضح للناس عن المادة وأماكن بيعها ليضع بين أيديهم خياراً آخر في السوق يمكن أن يحمل شكل الخشب ولكن بمواصفات أكثر متانة وتحملاً.