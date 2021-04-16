«نيويورك أبوظبي» تحتفي بيوم الفن العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفالاً بيوم الفن العالمي، تسلط جامعة نيويورك أبوظبي الضوء على إنجازات عشرة من خريجيها وهم أغانزا كيساكا، وبيرنيس دي لوس رييس، ودانيال هـ. راي، وأوليا كاربوفا، وريفا رازدان، وسارة المهيري، وسيباستيان غروبه، وصوفي آرني، وتالا نصار، وفوك فوكوفيتش.

وتستقطب الجامعة طلاباً من مختلف أنحاء العالم وتسخّر كل إمكانيات كلياتها المتعددة في مجالات الفنون والعلوم لتجهيزهم بكل ما يؤهلهم لمواجهة تحديات عالمنا المترابط ولاستغلال ما يمثله من فرص.

وبينما تخطو بثبات في بدايات عقدها الثاني بعد عشر سنين من الإنجازات، أطلقت الجامعة برنامج ماجستير الفنون الجميلة في الفن والإعلام لمجال الفنون المرئية ابتداء من فصل الخريف الحالي. ويتضمن البرنامج عناصر عديدة من المهارات التطبيقية والنظرية، بالإضافة إلى تقاليد الفنون وتطورها في برنامج تطبيقي متكامل يجمع بين عدد من المجالات الدراسية بنظام الدوام الكامل.