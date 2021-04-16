«الشارقة للكتاب» تنظم حفلات توقيع إصدارات جديدة

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم هيئة الشارقة للكتاب، وضمن جدول فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك، 6 حفلات توقيع لعدد من الإصدارات الجديدة، بما يترجم رؤيتها في تسهيل اللّقاء والتواصل بين القراء وكتابهم المفضلين، والتشجيع على القراءة والتعريف بأحدث الكتب الصادرة عن دور النشر المحلية.

وانطلقت أمس أولى الحفلات، بتوقيع كتاب «من أعماق حياتك»، للكاتب محمد أمين مكلاوي، الصادر عن دار مدار، وذلك في مقهى «دارك دور» الواقع في «زوايا ووك»، وفي نفس المكان يقام اليوم حفل توقيع رواية «بيت خالتي» لمؤلفها الدكتور أحمد خيري العمري، الصادرة عن دار بيت الكتب.

وسيكون الجمهور على موعد يوم 22 أبريل في «كافيه آدريس»، الواقع في مدينة خورفكان مع حفل توقيع كتاب «الشفاء الذاتي للجسد والروح» للكاتبة بشاير المنصوري والصادر عن دار مداد، وفي اليوم التالي 23 أبريل، توقّع الكاتبة فاطمة عبدالله سرحان كتابها الصادر عن دار مداد بعنوان «شروخ»، وذلك في «ايكون آرت» بمدينة كلباء.

وتنظم الهيئة يوم 29 أبريل في مقهى «سايكل كافييه»، الواقع في منطقة مويلح، حفل توقيع كتاب المؤلفة مريم الحمادي «الشهود الصامتون»، الصادر عن دار شغف الإمارات؛ فيما يستضيف المكان ذاته يوم 30 أبريل حفل توقيع كتاب «سكون الروح» للكاتبة زينب الرستماني، من إصدارات أوستن ماكولي.