«بحبك يا رمضان» يجمع المواهب المبدعة في دبي

المصدر: دبي - البيان

تحت شعار «بحبك يا رمضان»، يقام هذا العام معرضٌ خاص يجمع عدداً من المصممين المبدعين من العالم العربي في مركز دبي المالي العالمي، وتحديداً في «أنتيكا-دبي».

مجموعة من المصممين والحرفيين سيضفون على الشهر الفضيل أجواء من الإبداع والفن، إذ يدعو معرض «بحبك يا رمضان» الجميع إلى زيارة «أنتيكا-دبي» للتمتّع بالموائد الرمضانية المميزة مع العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى إمكانية تسوّق أبرز التصاميم، وذلك من 15 أبريل وحتى 12 من مايو.

وسيشارك مجموعة من أشهر مصممي وحرفيّ منطقة الشرق الأوسط بعرض إبداعاتهم وتصاميمهم الفريدة من مختلف المجالات مثل الموضة، المجوهرات، الإكسسوارات، القطع المنزلية والتصميمية وغيرها، بحيث يتداور 14 مصمماً جدداً كل أسبوع على عرض تصاميمهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المعرض جلسات سحور رمضانية تقليدية، ومن المقرر أن يشارك فيها وجوه معروفة من أهل الصحافة، الفن والسوشال ميديا. وقد حرص القيّمون على المعرض على إقامته في «أنتيكا-دبي» القائم في المركز المالي العالمي، لما هو معروف عن هذا الموقع احتضانه للإبداعات والمبادلات الثقافية.