«هيرتج إكسبرس» يطلق جولات «رايد آند إفطار» الثقافية

المصدر: دبي - البيان

احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك يطلق «هيرتج اكسبرس» تجربة حصرية تحت عنوان «رايد آند إفطار»، وذلك بهدف توفير رحلة استثنائية وتجارب لا تنسى للركاب ضمن أجواء مليئة بالثقافة والأصالة. حيث تنطلق جولات «رايد آند إفطار» في تمام الساعة 4:30 مساءً من حي الفهيدي التاريخي بدبي، وتغطي الجولة أقدم أحياء المدينة بواسطة حافلة الترولي التراثية المدهشة، ثم يتبعها تجربة إفطار رمضانية متكاملة.

وحرصاً على تقديم أوقات عامرة بالبهجة والمعرفة، تدار كل رحلة من رحلات حافلات «هيرتج إكسبرس» عبر مرشد ثقافي إماراتي، على نحوٍ يكون فيه موجوداً مع الزوار في جميع مناطق الجذب ذات الطابع التراثي العريق بما ذلك منطقة السيف، العبرة، الغبيبة والشندغة. ويعد المرشدون الإماراتيون بمثابة سفراء ثقافيين فضلاً عن موهبتهم في سرد القصص والحقائق، في حين يعبرون عن فخرهم بكونهم جزءاً من هذا المشروع النابض بروح الثقافة الإماراتية المتجذرة. ويعمل أولئك المرشدون على الإجابة عن أي أسئلة توجه إليهم من قبل الركاب حول الثقافة الإماراتية وكيف تطورت دبي لتصبح المدينة الحديثة والمزدهرة كما هو عليه الحال في وقتنا الحاضر.

روح المتعة والاكتشاف لن تتوقف عند ركوب الحافلة فقط، لكن أثناء العودة إلى حي الفهيدي يبدأ موعد الإفطار في الساعة 6:30 مساءً بمركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري. يتضمن هذا الجزء من الأمسية الذهاب إلى مواقع وتجارب رائعة تشمل زيارة المجسد القديم وإلقاء نظرة على الخيمة البدوية الصحراوية وفرصة ممتعة للقاء الإبل والصقور كجزء من برنامج «أصدقاء الصحراء».

وتختتم هذه الجولة الفريدة بجلسة مسائية تتخللها فقرة الأسئلة والأجوبة الرمضانية الحصرية، حيث تعقد في مجلس إماراتي أصيل، وهي عبارة عن تجربة تعليمية غنية ومتاحة لركاب «هيرتج إكسبرس» لإضفاء مزيد من الجوانب المعرفية على هذه الرحلة لا يمكن نسيانها على الإطلاق.