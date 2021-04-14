«مهرجان المأكولات في بيتك».. تجارب غنية بالجوائز والأطباق الشهية

المصدر: دبي ـ البيان

يحظى عشاق الطعام المميز خلال مهرجان دبي للمأكولات ممن يرغبون بابتكار أطباقهم الخاصة في منازلهم بالعديد من الخيارات التي توفرها لهم مجموعة من محلات الهايبرماركت والسوبرماركت في الإمارة.

وللعام الثالث على التوالي، تعود فعالية «مهرجان المأكولات في بيتك»، لتمكن المتسوقين من فرصة الفوز بقسائم تسوق من عدة محلات مختارة من الهايبرماركت مثل ويتروس وسبينيس والمايا واللولو هايبرماركت وجمعية الاتحاد التعاونية وذلك عند إنفاق مبلغ 250 درهماً أو أكثر في الفروع المشاركة، وذلك حتى 17 أبريل الجاري.

ولا يقتصر «مهرجان المأكولات في بيتك» على توفير المواد الاستهلاكية للذواقة ليعدّوا الأطباق الشهية في منازلهم، فهو يسلط الضوء كذلك على التنوع الكبير لعروض محلات المواد الاستهلاكية في المدينة، وكذلك التطور الذي تشهده تلك المحلات.

فقد أطلق ويتروس مؤخراً خدمة التسوق المنزلي، بينما يحتفل سبينيس بمرور 60 عاماً على انطلاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعمل اللولو هايبرماركت على التوسع بافتتاح المزيد من الفروع في المدينة.

أما جمعية الاتحاد فقد أطلقت مؤخراً مزرعتها الخاصة في فرع الورقاء سيتي مول كمفهوم جديد مختص بالمنتجات العضوية، في الوقت الذي افتتح فيه سوبرماركت المايا فروعاً تستقبل العملاء على مدار الساعة ـ مما يعني توفر خيارات متنوعة ومبهرة للمستهلكين في المدينة لتلبية مختلف رغباتهم.