توقيتات جديدة لـ «مكتبات الشارقة» في رمضان

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن تعديل أوقات دوامها خلال شهر رمضان المبارك لتتناسب مع الشهر الفضيل، حيث سيتسنى لزوّار مكتبة الشارقة العامة الوصول لمقتنياتها وما تتضمنه من معارف من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً، فيما ستُفتح الأبواب بعد الإفطار من الساعة 9 وحتى 12 ليلاً.

أما فروع المكتبات في كلّ من المنطقة الشرقية والوسطى فتستقبل زوّارها خلال الشهر الفضيل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

يشار إلى أن مكتبة الشارقة العامة تأسست على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي عام 1925 تحت اسم «المكتبة القاسمية» كمكتبة خاصة له، وشهد موقعها عدة تنقلات، حيث كانت في ساحة الحصن ثم انتقلت إلى مبنى البلدية، ثم إلى قاعة أفريقيا، ثم إلى مبنى المركز الثقافي بالشارقة، والمدينة الجامعية، وفي مايو 2011، إلى «ميدان قصر الثقافة» تحت اسم «مكتبة الشارقة العامة».