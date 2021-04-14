«ليالي جميل» في دبي.. فنون وترفيه

المصدر: دبي - البيان

تحفل فعاليات مركز جميل للفنون في دبي، بالبرامج الثقافية والترفيهية تالمشوقة، ضمن «ليالي جميل الرمضانية» بمناسبة شهر رمضان المبارك، إذ تشمل جلسات التأمل وورش العمل وجولات المعارض والقراءة للأطفال والأدب العربي والسوق والعديد من الأنشطة، وتأتي الليالي بالتعاون مع MyDubai#، حيث يقدم مركز جميل للفنون سلسلة ترفيهية وتثقيفية عامة، من الساعة 9 مساءً وحتى منتصف الليل، خلال أيام الاثنين والجمعة. وتصاحب ليالي جميل الرمضانية جولات في المعارض المقامة حالياً في المركز جميل للفنون برفقة مرشدين.