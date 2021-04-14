مجلس إدارة جديد لمسرح دبي الوطني

المصدر: دبي - وام

عقدت الجمعية العمومية لمسرح دبي الوطني اجتماعاً لانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث تسلم ياسر القرقاوي رئاسة مجلس الإدارة لدورة ثانية، بعد فرز أصوات الناخبين المشاركين في عملية الاقتراع بحضور وإشراف وزارة تنمية المجتمع.

ضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته الفنان عبدالله صالح نائباً للرئيس، والشاعرة الهنوف محمد أميناً للسر، والفنان عادل إبراهيم مديراً مالياً، والفنان سعيد عبد العزيز مديراً للعلاقات العامة، والفنان أحمد الشامسي مديراً فنياً للمسرح، والفنان حمد الحمادي مديراً للجنة الثقافية والإعلامية.

شكر وتقدير

وثمن ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الجديد جهود الإدارة السابقة ودورها في دعم الحركة المسرحية داخل الدولة وخارجها.. لافتاً إلى أن المسرح يمشي على خطى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص سموه الدائم على دعم الحركة الفنية في الدولة عامة وفي إمارة دبي خصوصاً.

وتقدم باسم مجلس الإدارة الجديد بالشكر والتقدير إلى وزارة تنمية المجتمع لدورها في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لمسرح دبي والجمعيات ذات النفع العام، واعداً جمهور المسرح بتقديم أعمال فنية ترقى إلى طموحات رواد «أبو الفنون» وتبرز دوره كمسرح وطني في نشر الوعي الثقافي لكل فئات المجتمع تطلعاً للرؤية الحكيمة والثاقبة للقيادة الرشيدة.

يذكر أن مسرح دبي تأسس عام 1977 تحت اسم مسرح دبي الشعبي وانتقل اسمه إلى مسرح دبي الوطني قبل عامين بعد موافقة وزارة تنمية المجتمع.

وخرَّج المسرح نجوماً كانوا من الفنانين المؤسسين للمسرح والدراما والسينما الإماراتية من أهمهم عبدالله صالح ومريم سلطان وسميرة أحمد وفاطمة الحوسني وموزة المزروعي وعادل إبراهيم وغيرهم الكثير.