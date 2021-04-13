«ناشئة الشارقة» يتعلمون الخطابة وفنون التفاوض وإدارة الأعمال والتصوير بالدرونز

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، أخيراً، فعاليات «مخيم الربيع الافتراضي»، الذي نظمته عبر منصات الاتصال المرئي، بهدف تنمية معارف الناشئة في الأعمار من 13 إلى 18 سنة، وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتميز في التعبير عن أفكارهم برؤى إبداعية.

أساس الإبداع

تعرف المشاركون في ورشة «فنون إدارة الأعمال» التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد قدمها المهندس أحمد المرزوقي، صانع محتوى اقتصادي عربي، إلى مفهوم الاستثمار وأبرز السمات الشخصية لرائد الأعمال، وتطرق المدرب إلى فنون صناعة وابتكار الأفكار الرائدة، ودورة حياة المشروع، وأبرز التحديات وكيفية التغلب عليها والاستفادة منها كمقومات للنجاح، وأكد المرزوقي أهمية التخصص باعتباره أساس النجاح والإبداع في إدارة الأعمال وكافة القطاعات.

فنون التصوير

وفي ورشة «فنون التصوير بالطائرات من دون طيار»، التي قدمها خالد البستكي، طالب هندسة معمارية ومصور فوتوغرافي، تعرف المشاركون إلى أنواع الطائرات من دون طيار «الدرونز»، وكيفية الاستفادة منها في عمليات الإنقاذ والمسح الجيولوجي والتصوير الجوي، وتعلموا أساسيات التصوير الجوي بالدرونز وكيفية التقاط صور ومقاطع مرئية بواسطتها وبرمجتها لتخطي العوائق، والتحكم في طيرانها وهبوطها عن بُعد ضمن نطاق الأمن والسلامة، وكيفية استخراج التصاريح الخاصة بها من الجهات المعنية، وأهمية الاطلاع على النظم والقوانين المعمول بها في الدولة بشأن التصوير بالدرونز.

تفاوض

وتعلم المشاركون في ورشة «فنون التفاوض» التي قدمها أليكس برون، مدرب فنون الأداء والاتصال في معهد سكيلدير، مفهوم الاتصال وأهم مهارات الاتصال الفعّال، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية وعبر الاستماع إلى المحادثات وتحليلها.

تحدي الخطابة

استكمالاً لورشة «فنون التحدث أمام الجمهور» التي قدمتها آمال سعد، استشارية تعليم وتطوير، تنافس المشاركون في الورشة في مسابقة بعنوان «تحدي الخطابة» لتطبيق خبراتهم المكتسبة في عمل مقطع مرئي من دقيقتين إلى ثلاث دقائق للحديث عن دروس تعلموها خلال جائحة كورونا وتأثيرها عليهم، وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز عبد الرحمن مصطفى بدوي بالمركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الأخوين خالد وزايد الكوز، فيما فاز بالمركز الثالث مايد المر، أما المركز الرابع ففازت به فرح أحمد.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الإعلامي الإماراتي محمد الخطيب، مذيع في مؤسسة دبي للإعلام، والإعلامية الإماراتية شروق لشكري، مراسل محرر في مركز الأخبار بمؤسسة دبي للإعلام، والدكتورة سلام سليم، مستشارة الإتيكيت والبروتوكول، في شركة وايد إمباكت المُنفذة للورشة، الذين قدموا خلاصة خبراتهم للمشاركين.