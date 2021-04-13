مركز جمعة الماجد ينظم محاضرة بعنوان «رمضان تاج الشهور»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي يوم أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «رمضان تاج الشهور»، قدمها فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد سعيد عنداني، إمام وخطيب مسجد الفطيم بدبي.

ويهدف المركز من تنظيم هذه المحاضرة إلى استغلال شهر رمضان المبارك والعمل على الاستفادة منه بما يعود على الناس بالنفع العميم، وتذكيرهم بما يقوِّي إيمانهم فيه ويشجعهم على استثمار أيامه ولياليه.

تناول الشيخ عنداني في محاضرته محاور عدة تضمنت أهمية الصيام، وفضل شهر رمضان، وسبب تسميته، واستعرض فرضية الصيام في الإسلام والشرائع السماوية السابقة، ولماذا كان رمضان أعظم الشهور؟ وما الخصائص والمزايا والفضائل التي حباها الله للأمة في هذا الشهر المبارك؟ وكيف كان حال النبي ﷺ وحال السلف الصالح في رمضان؟ وكيف نقتدي بهم وبهمَّتِهم في العبادة؟ وكيف ننظم أوقاتنا وعباداتنا بما يجعلنا فائزين برحمة الله وفضله؟

ثمّ ختم بتهنئة دولة الإمارات حكومةً وشعباً والمسلمين بحلول هذا الشهر الكريم راجياً أن يكون شهر خير وبركة وعفو وعافية، وقد أجاب فضيلته على مجموعة من الأسئلة التي وجهها له عدد من المشاركين في نهاية المحاضرة.