«إذاعة الأولى» تتألق بفواصل وبرامج جديدة في رمضان

المصدر: دبي - البيان

تواصل إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مواكبة الأحداث والمتغيرات البيئية المحيطة، لتقدم باقة متجددة من البرامج والفواصل تأسر بها قلوب مستمعيها، وتوجه بها محبيها، وتحافظ على إرثها الوطني ولهجتها الإماراتية وقيمها الأصيلة. وكعهدها كل عام، أعدت إذاعة الأولى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مجموعة من الفواصل والفقرات والبرامج الجديدة لتذكر بالقيم الإنسانية والمجتمعية السامية خلال شهر المغفرة.

البرامج

«فسر القرآن» برنامج يُبث يومياً طيلة شهر رمضان من الساعة 7:00 - 7:30 ويقدمه المطوع عبد الله الكمالي ليثري أذن السامعين بتفسير بعض آيات الذكر الحكيم ومعانيها.

يطل برنامج «صباح الأولى» من الساعة 8 - 10 صباحاً مع سالم محمد ليستمر برفقة المتجهين إلى أعمالهم الصباحية في رمضان بسلسلة من الفقرات الإيجابية، مع التذكير بأبرز أخبار الجهات الحكومية والقرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية. وأضيفت فقرة تراثية بعنوان «سوالف هل البحر» للنوخذة حميد بن ذيبان، تزخر بمعلومات عن كل ما يتعلق بالبحر ومفرداته.

«حريم الفريج» من تقديم شيرينه سالم، يأتي طيلة أيام الشهر الفضيل من الأحد إلى الخميس، الساعة 10 حتى 11. حوارات شيّقة بين نساء إماراتيات يسردن قصصاً من الماضي الجميل والحاضر الغائب عن ذاكرتهن.

ويأتي برنامج «راديو البيت» من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 - 13 مع سماح العبار. ليضع سقفاً يقي نهجه الدافئ في التوجيه الأسري والمعالجات الاجتماعية.

أما برنامج «اللي يبى الصلاة ما تفوته»، فهو جديد شهر رمضان، مع المطوع خالد إسماعيل من الساعة 13 – 14، ويتناول أعظم العبادات وأهميتها وضرورتها في حياة الفرد.

برنامج «في ظلة الغافة» تقدمه أمل الملا، من الأحد إلى الخميس من الساعة 15 - 17. ومن إيحاء المسمى تظلل المواضيع مستمعيها بُسحب من الحوارات الودية مع شخصيات عامة ومسابقات التعرف على الضيف للظفر بجائزة الحلقة.

«زايد الخير» برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية، هو دعوة لأياد بيضاء، في برنامج رمضاني يأتي يومياً الساعة 17 حتى 18، من تقديم المطوع عبد الله موسى.

«البراحة» تقدمه شيرينه سالم من الأحد إلى الخميس، من الساعة 22 - 00، يتناول مواضيع شيقة نسجتها الذاكرة الشعبية عن شهر رمضان.

برامج أسبوعية

«بالعزايم غلبوا الهزايم» يقدمه مجموعة من مذيعي إذاعة الأولى، كل جمعة وسبت من الساعة 16 - 17. يستعرض البرنامج قصصاً وتحديات خاضها أشخاص في الحياة وتغلبوا عليها بالصبر والعزيمة، فمن إيحاء تجارب الغير والمثابرة.

«الضغاية» يأتي كل جمعة من الساعة 22 - 00 مع النوخذة حميد بن ذيبان يحاوره فهد علي. يتناول البرنامج مواضيع شيّقة يطرحها بن ذيبان عن علوم وأخبار البيئة البحرية والمصطلحات التراثية.

برنامج «رمضان لول» مع سيف بن سليمان العصري يحاوره حمد الشامسي يأتي كل سبت من الساعة 22 حتى 24.

فواصل

وتبث إذاعة الأولى فواصل رمضانية متجددة منها: «قايس عمرك»، و«حلمك وافسره» و«انعته عالدرب» و«الحصن» و«حكاية تغريدة» و«الفاصل التمثيلي» و«فاصل مع الأستاذة حصة العسيلي».

«الجِمرق» إضاءة على دور جمارك دبي

أنجزت إدارة الاتصال المؤسسي في «جمارك دبي»، بالتعاون مع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إعداد وتسجيل برنامج «الجِمرق» الإذاعي الذي يقدمه خليل صقر بن غريب مدير الإدارة، ويستعرض البرنامج جهود جمارك دبي ومهماتها الاستراتيجية في خدمة مسيرة التطور الشاملة بإمارة دبي ودولة الإمارات عموما.

وتعليقاً على البرنامج قال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي: «يأتي إنجاز برنامج (الجِمرق) لعرضه في الشهر الفضيل ليتوج المبادرات التي تطلقها الدائرة في عام الخمسين لاطلاع كافة فئات المجتمع على إنجازاتنا ومساهمتنا في التنمية المستدامة والحماية خلال الخمسين عاماً الماضية والتعريف بخططنا المستقبلية للمشاركة في جهود التطوير الدولة في الخمسين سنة المقبلة».

وقال عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «يعد (الجِمرق) من البرامج الإذاعية المهمة على صعيد تعريف الجمهور بدور ومهام الدوائر والمؤسسات الحكومية، تعزيزاً التوعية بالخدمات والمهام الأساسية للجهات الحكومية والتعريف بطبيعة عملها في حماية المجتمع من كافة المخاطر».