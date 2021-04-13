«الشارقة للكتاب» تعرّف بتطوّر الزيّ الإماراتي

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظّمت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، خلال مشاركتها في الدورة الـ 18 من «أيام الشارقة التراثية» في كلباء، التي نظمها معهد الشارقة للتراث، جلسة ثقافية بعنوان «مراحل تطور الزيّ الإماراتي»، استضافت فيها الدكتورة ريم المتولّي، المستشارة في مجال العمارة والفن الإسلامي والتراث، عرّفت خلالها بمراحل تطوّر الزيّ الشعبي الإماراتي وتاريخه.

وتناولت المتولّي، خلال الجلسة التي أدارتها لطيفة المطروشي، مسؤول النشر العلمي في معهد الشارقة للتراث، الحديث عن تاريخ تطور الزيّ الإماراتي عبر سنوات ما قبل قيام الاتحاد.

وقالت: «مرّ الزيّ الإماراتي بتطور ملحوظ، حيث كانت المرأة في السابق لا ترتدي العباءة مثلما نراها اليوم، لأن المجتمع آنذاك كان صغيراً والجميع يعرف بعضه البعض».