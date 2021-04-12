«المكتب الثقافي» يكرم الفائزين بمسابقة «التصوير الرقمي»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة أعماله التي شارك بها في أيام الشارقة التراثية على مدى 22 يوماً بتكريم الفائزين المشاركين في مسابقة «التصوير الرقمي» التي أطلقها المكتب الثقافي والإعلامي مع بداية انطلاقة فعاليات أيام الشارقة التراثية بدورتها الـ 18 تحت شعار «التراث الثقافي يجمعنا»، وضم برنامج المكتب في الأيام أكثر من 20 برنامجاً متنوعاً استهدف أكثر من 500 مشارك.

وبهذه المناسبة هنأت صالحة عبيد غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة الفائزين وكل المشاركين في المسابقة وأثنت على الأعمال الإبداعية، مؤكدة الدعم الدائم من قبل المكتب الثقافي والإعلامي للموهوبين من خلال حزمة أنشطة ومبادرات في الخطة البرامجية وذلك تشجيعاً وتحفيزاً لهذه المواهب، وصقل مهاراتهم والاستفادة منهم، وأكدت غابش كذلك أهمية الاستثمار في المواهب وتوظيف قدراتهم في شتى المجالات.

وفي كلمة الاحتفالية بالفائزين أشادت لطيفة الدرمكي نائب رئيس المكتب الثقافي والإعلامي، بجهود القائمين على تنظيم أيام الشارقة التراثية وعلى رأسهم معهد الشارقة للتراث الذي أعطى الفرصة لكل المؤسسات والجهات المشاركة لإبراز نتاجاتها وإبداعاتها وتوظيفها في خدمة المجتمع وتراث الإمارات خاصة، والتراث العالمي بوجه عام.