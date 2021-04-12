مذكرة تفاهم بين الأرشيف الوطني ومركز أبوظبي للغة العربية

المصدر: ‎أبوظبي - البيان

وقع الأرشيف الوطني ومركز أبوظبي للغة العربية مذكرة تفاهم، في إطار السعي إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، حيث شارك في التوقيع الدكتور عبد الله الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية.

وستعمل المؤسستان بموجب المذكرة على تنظيم الفعاليات والأنشطة والندوات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض المشتركة، إضافة إلى إطلاق برامج مشتركة للتواصل مع المجتمع بما يسهم في تحقيق رسالة كِلتا المؤسستين، وسيشمل التعاون مجالات الترجمة والنشر، والمكتبات والتاريخ الشفاهي والدراسات والبحوث. كما سيقدّم الأرشيف الوطني خدماته الاستشارية لمساعدة مركز أبوظبي للغة العربية في تنظيم وإدارة وحفظ الأرشيف الورقي والإلكتروني.

وعلق الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «الأرشيف الوطني مؤسسة وطنية نفخر بها، فهي تعمل على توثيق تاريخ وطننا الحبيب وتسهم في الحفاظ على تراثه وهويته، ونحن في مركز أبوظبي للغة العربية نتطلّع للتعاون معهم على تعزيز المكوّن الثقافي والأدبي في الأرشيف الوطني، والاستفادة من خبراتهم في مجال تنظيم وإدارة وحفظ الأرشيف الورقي والإلكتروني لدعم جهودنا الرامية إلى بناء أرشيف مرجعي للغة الضاد».

من جانبه، رحّب الدكتور عبد الله الريسي، المدير العام للأرشيف الوطني، بتوقيع مذكرة التفاهم وقال: «اللغة العربية مكوّن أساسي في تاريخ وهوية دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجود مركز مختص بها مثل مركز أبوظبي للغة العربية يعزز حضورها ويسهم في النهوض بها، وهنالك العديد من المجالات التي يمكننا العمل عليها معاً بما يعود بالفائدة على مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، بما في ذلك المكتبات، والترجمة، والتاريخ الشفهي، والبحوث وغيرها. سعداء بهذه الاتفاقية ونتطلّع للعمل مع الزملاء في مركز أبوظبي للغة العربية».

وستعمل المؤسستان على تشكيل لجنة مشتركة للبحث في آليات تنفيذ بنود هذه المذكرة، ومناقشة أية قضايا ذات اهتمام مشترك لتعزيز التعاون من أجل تحقيق أهداف كل مؤسسة.