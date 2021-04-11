«صحة دبي» تختتم شهر القراءة بندوة عن المعرفة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة الصحة بدبي أنشطتها التي كانت قد خصصتها للمشاركة في شهر الإمارات للقراءة، والتي بدأتها منذ مطلع مارس الماضي، بأجندة غنية بالبرامج والفعاليات التي استهدفت إثراء قيمة القراءة في أوساط الموظفين، إلى جانب تحفيزهم على الاطلاع وتنويع مصادر المعرفة لديهم. جاء ذلك في الحفل الذي نظمته الهيئة، أخيراً، بحضور الدكتور علوي الشيخ علي نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وصالح الهاشمي مدير مؤسسة دبي للضمان الصحي، وعدد كبير من مديري الإدارات والمختصين.

جاء ختام أنشطة الهيئة كبدايتها متميزاً، حيث نظمت «صحة دبي» من خلال إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، في قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ندوة متخصصة أدارها خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات، وتحدث فيها نخبة من المتخصصين ضمت: بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وإيزابيل بلهول المدير التنفيذي بمجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، والكاتبة والإعلامية عائشة سلطان، إلى جانب الطفلة مزنة نجيب الفائزة بالمركز الأول على مستوى الدولة في تحدي القراءة العربي.

كما شارك في أعمال الندوة التي تم تنظيمها ضمن حفل الختام في المكتبة الطبية بالهيئة، العديد من المتخصصين والمهتمين من داخل «صحة دبي» وخارجها، وذلك بشكل افتراضي (أونلاين). تناولت الندوة العديد من المحاور المهمة، في مقدمتها الصدى الواسع لــ «تحدي القراءة العربي» ودور التحدي في ترسيخ قيمة القراءة على المستويين المحلي والعربي. كما ناقشت الندوة موضوع «دور الأسرة والمدرسة في تعزيز القراءة لدى الأبناء»، إضافة إلى قضية التنافس المتجدد بين الكتاب الورقي والإلكتروني، وغير ذلك من الموضوعات المتصلة.

تكريم

كرمت هيئة الصحة بدبي المتحدثين في الندوة، إلى جانب المؤسسات والشخصيات التي تعاونت معها وأسهمت في نجاح فعالياتها وأنشطتها خلال شهر القراءة، حيث سلم الدكتور علوي الشيخ علي، المكرمين دروع التكريم وشهادات التقدير.