«دبي للثقافة» تطلق برنامجها التشكيلي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالتعاون مع مؤسسة «عكاس للفنون البصرية» فعاليات «برنامج الفنون التشكيلية» لشهر أبريل الجاري بباقة من ورش العمل والجلسات النقاشية المتخصصة في التصوير الفني بإشراف نخبة من الفنانين الرواد والشباب المتخصصين في هذا المجال، داعيةً عشاق هذا الفن المتميز من الهواة والمحترفين إلى المشاركة لإغناء معارفهم وصقل مهاراتهم.

ويأتي تنظيم هذه الورش الغنية التي تتيحها الهيئة للمواهب الإبداعية الواعدة والمهتمين بالفنون التشكيلية من جميع الأعمار والجنسيات في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار التزامها بدعم الموهوبين في شتى مجالات الفنون البصرية من أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وإثراء معارفهم وصقل مهاراتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن فضاءات إبداعاتهم واستكشافها.

وأشارت الهيئة إلى أن إقامة هذا البرنامج ينسجم مع أحد محاور خارطة طريق استراتيجيتها المتمثل في دعم الموهبة وإلهام الجيل الجديد وحثه على التواصل والإبداع، فضلاً عن تحفيز المشاركة الفاعلة من جميع أفراد المجتمع في الحراك الفني الذي ترعاه الهيئة، وذلك باستثمار شراكاتها مع المختصين من القطاعين الخاص والعام، حيث تأتي شراكتها مع مؤسسة «عكاس للفنون البصرية» ضمن هذا الإطار.