الهيئة العربية للمسرح تطلق مسابقات التأليف والبحث

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن إطلاق مسابقاتها الثلاث للعام 2021 في تأليف النص المسرحي الموجه للكبار وتأليف النص المسرحي الموجه للأطفال والمسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي، ضمن ثيمات ناظمة وشروط تحددها الهيئة في كل دورة من دوراتها منطلقة من راهنية السؤال الإبداعي، ومن سبرها لتطلعات المسرحيين وحال المسرح والثقافة بشكل عام وعلاقة كل ذلك بالتأثر والتأثير، على أن يبدأ التقديم في 15 أبريل 2021 وينتهي في نهاية سبتمبر 2021م.

وبهذه المناسبة أكد الأمين العام الأستاذ إسماعيل عبد الله أن التنمية المسرحية تحتاج إلى العمل في عديد المسارات الرافعة للمنتوج المسرحي ومن أهمها الاهتمام بالنص المسرحي الذي سيظل ركيزة أساسية للعرض المسرحي ومنهلاً للأفكار وساحة لميلاد الشخصيات والأحداث والعبر، وكذلك إيلاء البحث العلمي كل الاهتمام وصولاً إلى مقاربة الشعار الرئيس الذي قامت عليه الهيئة «نحو مسرح عربي جديد ومتجدد» والشعار الناظم لمنطلقات المجال الفكري في عملنا «المسرح مشغل الأسئلة ومعمل التجديد»، والأمانة العامة قد وضعت هدفاً من أهداف عملها وخططه، وهو الاهتمام بالبحث العلمي بتنظيم مسابقة عربية للبحث العلمي المسرحي انطلقت عام 2016، ولمزيد من تفعيل التنمية فقد خصت الشباب المسرحي بحصر المشاركة فيها للباحثين حتى سن الأربعين، وقد عرفت النسخ السابقة بالفعل تقديم أسماء باحثين شباب استطاعوا من خلال المسابقة إيجاد مكان لهم في المشهد البحثي المسرحي، حيث كانت المسابقة بوابتهم الواسعة وعتبتهم الموثوقة.