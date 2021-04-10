دار الشعر بمراكش تنظم «الكلام المرصع»

المصدر: مراكش - البيان

نظمت دار الشعر بمراكش أمس فقرة جديدة من «الكلام المرصع»، وهي الفقرة الشعرية التي تحتفي بالقصيدة الزجلية المغربية، بمقر الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات. وشهدت فقرة الكلام المرصع مشاركة الشعراء محمد نجيب المنصوري وفايزة حمادي وعبد الرحيم ادريوشي، فيما كان الفنان عبدالجليل هشكاري، في المصاحبة الموسيقية، وفي استدعاء بليغ لفن الملحون.

فقرة الكلام المرصع، نافذة دائمة على الزجل المغربي، وعلى مختلف تجاربه وحساسيته. هذا المنجز الشعري الذي أمسى اليوم، ضمن مكانه الطبيعي في المشهد الشعري بالمغرب. وتخصيص فقرة خاصة، إلى جانب مشاركات الشعراء ضمن الفقرات الشعرية لبرامج الدار، محاولة ضافية لمزيد من الاقتراب من جماليات هذه النصوص التي تلامس وجدان المتلقي.