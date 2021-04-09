«الشارقة للكتاب» تعرّف بمنهجيات الإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، جلسة بعنوان «الإبداع في الإدارة والقيادة»، قدّمها المدرب والمستشار في التميز المؤسسي والموارد البشرية، فهد خلف، (عن بُعد)، عبر منصة «الشارقة تقرأ»، تحدّث خلالها عن أهمية الإبداع والابتكار، باعتبارهما إحدى المنهجيات الضرورية.

وأكد فهد خلف أن الإبداع يقود إلى التميّز والارتقاء في مختلف مجالات الحياة لا سيما العمل، وعرّف مفهوم التفاعل الوظيفي باعتباره مفهوماً يتقاطع مع السعادة الوظيفية التي تجعل الموظف يمنح عمله الكثير من الجهود الإضافية، ويمتلك الولاء لمكان وبيئة العمل التي يتواجد فيها، إلا أن هذا الالتزام لن يستمر من دون تحفيز من قبل الإدارة.

وأوضح فهد خلف أن بيئات الأعمال يجب أن تمتاز بالتشاركية والتعاون والثقة المتبادلة، لأن هذه الصفات هي التي تميّز فريق العمل عن مجموعة العمل، لافتاً إلى أن «فريق العمل» هو عدد من الأفراد الموجودين تحت مظلة مؤسسية واحدة، في مختلف الأفرع والوظائف، ولهم التوجه والطموح والسعي ذاته بغض النظر عن الاختلافات الشخصية وغيرها، ويعملون بقلب رجل واحد من أجل الارتقاء بأنفسهم ومكان العمل الذي ينتمون إليه، فيما مجموعة العمل هي عكس ذلك.

وقال: «صفات الإبداع والابتكار مرتبطة ببعضها لكن المديرين الجيدين يمتلكون القدرة على إدارتها وتنميتها في نفوس الأشخاص وتفعيلها والاستفادة منها، في المقابل يوجد الكثير من المديرين ينفّرون هذا النوع من الأشخاص لهذا يجب أن يكون المديرون على قدر من المسؤولية لتحويل بيئة العمل لمكان محفّز ويمنح موظفيه الصلاحيات اللاّزمة للنهوض بقدراتهم وإبداعاتهم».