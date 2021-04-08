نهيان بن مبارك: الإمارات حريصة على صون تراث الأمة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حرص دولة الإمارات على العمل بكل عزم وتصميم، مع جميع الأشقاء، للحفاظ على تراث الأمة.

وقال: «التراث هو ما يضع أمامنا، وأمام الأجيال القادمة، تاريخ أمتنا، وأصالة مسيرتها، ومراحل النهضة التي مرت بها، بما يبرز بجلاء، ما يشتمل عليه تراثنا الخالد من حضارة وقيم وإسهامات إنسانية مرموقة». جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بعد تدشين معاليه الموقع الإلكتروني «بوابة النقوش العربية»، وهي المبادرة الجديدة لأناسي للإعلام، وذلك صباح أمس في مركز أبوظبي للشباب، بحضور معالي زكي أنور نسيبه المستشار الثقافي لرئيس الدولة، والشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، والدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، وحياة القرمازي مدير إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

تاريخ عريق

خلال الحفل الذي بث مباشرة عبر قناة اليوتيوب قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: «يجسد تدشين «بوابة النقوش العربية» الحرص القوي، في بلادنا العربية، على تأكيد مكانة الثقافة والتراث، في مسيرة الأمة، والحرص كذلك، على تنمية العلاقات الثقافية، بيننا جميعاً، وهي علاقات تقوم على الأخوة الصادقة، والسعي المخلص، لإبراز التاريخ العريق، للمنطقة العربية، وتعميق الاهتمام بتراثها الأصيل، ومكانتها ودورها، في مسيرة البشرية، عبر الأزمنة والعصور».

وأوضح معاليه: «ونحن نحتفي بانطلاقة هذا الموقع الإلكتروني، من أرض الإمارات، والذي سيكون إضافة مهمة، تربط الإنسان العربي، بتاريخه وتراثه، أتذكر توجيهات مؤسس الدولة المغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو الذي كان يقول لنا دائماً، «إن عدم الاهتمام بالتاريخ، يؤدي إلى عدم الاهتمام بالمستقبل، وأن المستقبل الناجح، إنما يعتمد على ارتباطنا الخلّاق، بالجذور الأصيلة والممتدة، للوطن والأمة»».

تعبير قوي

وبيّن معاليه أن إطلاق بوابة النقوش العربية، هو تعبير قوي، عن أن الرسوم والنقوش الأثرية في بلادنا، تشير إلى حضارة متواصلة، موغلة في القِدم، وأن هذه النقوش المهمة والثرية، تعكس أنماط الحياة، والتجارة، والعلاقات الإنسانية مع الآخرين. وقال: تعبر كذلك عن أهمية المنطقة، في حركة تطور الثقافات والحضارات البشرية، عبر التاريخ الإنساني كله، فآثار المنطقة العربية، أسهمت ولا تزال، في تحقيق فهم أفضل وأشمل، للتاريخ البشري، ولدورنا المهم، في صنع الحضارة، وتشكيل مسيرة العالم. وأضاف معاليه: أتطلع بكل ثقة وأمل، إلى أن تكون هذه البوابة الإلكترونية، وسيلة مهمة في التعريف بالتراث القومي، وفهمه، واستيعابه وبث القوة فيه، وتقريبه من النفوس والعقول بالاعتماد على أدوات العصر، بما يحقق تعميق ارتباطنا مع هذا التراث، وإعجابنا به، وتقديرنا له، كتراث قومي وإنساني، فريدٍ وخالد.

مذكرة تفاهم

خلال الحفل تم عرض كلمة مسجلة للدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) جامعة الدول العربية، شدد فيها على أهمية موقع «النقوش العربية». كما عرض فيديو يوضح توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين أناسي للإعلام والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، وقعها الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية نيابة عن أناسي للإعلام والدكتورة حياة القرمازي مديرة إدارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. وتم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين أناسي للإعلام ومكتبة الإسكندرية.