مركز جميل يحتفل بيوم الفن البطيء

المصدر: دبي - البيان

يحتفل مركز جميل للفنون بعد غدٍ بمبادرة يوم الفن البطيء، من خلال جلسة خاصة تتناول أحد الأعمال التي يعرضها المركز حالياً، وهو «مراحل أبي الملونة» للفنان هيوا ك. يدير جلسة التأمل البطيء الفنان والمصمم فيصل الملك، حيث يوجه التأمل من خلال استخدام رؤى لونية. ومع إغماض المشاركين لأعينهم، يقودهم الملك عبر خطوات متنوعة لاستكشاف طبقات الظلال والدرجات اللونية والرموز الكامنة فيهم. وبعد جلسة التأمل، سوف تُتاح للمشاركين فرصة مناقشة ما اعتراهُم من مشاعر وما طاف في مخيلاتهم من ذكريات خلال هذا الاستكشاف. تشتمل الفعالية كذلك جولة بين أعمال معارض المركز الحالية، ومنها معرض هيوا ك المنفرد «هل تتذكرون ما تحرقون؟». المشاركة مجانية، ولكن يلزم التسجيل المسبق من خلال الرابط هنا، وذلك لمحدودية عدد الأفراد في الفعالية.

لِتجربة مميزة، يُنصح أن يرتدي المشاركين ملابس واسعة ومريحة، وأن يصطحبوا معهم حصيرة اليوغا أو أي مما يرتاحون للجلوس عليه عند التأمل، وكذلك عبوة مياه يمكن إعادة تعبئتها.

تعد هذه الفعالية النسخة الثانية من احتفالات مركز جميل للفنون بيوم الفن البطيء. وانعقدت النسخة الأولى في 2020 افتراضياً.