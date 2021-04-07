أريكة «فريندز» في عالم وارنر براذرز أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

حطت الأريكة البرتقالية الشهيرة من مسلسل «فريندز» الرحال في عالم وارنر براذرز أبوظبي، حيث ستتواجد الأريكة في منطقة وارنر براذرز بلازا لغاية 10 أبريل لتتيح الفرصة للضيوف لالتقاط أجمل الصور على هذه الأريكة التي اجتمعت عليها شخصيات المسلسل الشهير لسنوات طويلة، ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعد عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وتبعد مسافة دقائق عن كل من عالم فيراري أبوظبي التي تحتضن الأفعوانية الأسرع في العالم، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية المستوحاة من التراث الإماراتي للغوص على اللؤلؤ، وكلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في الإمارات.