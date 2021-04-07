«مهرجان دبي للكوميديا 2021» ينطلق 13 مايو المقبل

المصدر: دبي - وام

تقام الدورة الجديدة من مهرجان دبي للكوميديا لعام 2021، خلال الفترة من 13 إلى 22 مايو المقبل، وتتضمن عروض الكوميديا المباشرة، والفعاليات الترفيهية المميزة، تقام بعدة لغات، في عدة مناطق بدبي، وذلك بتنظيم وإنتاج كل من «براج» و«لايف نيشن» و«دي إكس بي لايف».

وأثبت المهرجان قدرة دبي على استضافة هذه الفعالية الجماهيرية، مع الالتزام بالحفاظ على سلامة الحضور والمشاركين وصحتهم، بعد أن لاقت دورة العام الماضي 2020، إقبالاً كبيراً من الجمهور لمشاهدة عروض نخبة من المواهب الكوميدية العالمية.

ويهدف مهرجان دبي للكوميديا، إلى رسم الابتسامة على وجوه الجميع، وترسيخ مكانة دبي، باعتبارها المركز العالمي للترفيه والتسلية، الذي يحتضن المواهب المحلية والإقليمية ويدعمها.

ويقدم المهرجان عروضاً لألمع نجوم الكوميديا في العالم، تضم مجموعة من الفعاليات الترفيهية وفقرات كوميديا حية، وعروض مسلية تنقل أفراد العائلة والأصدقاء إلى عالم مليء بالضحك والمرح على مدار عشرة أيام، فضلاً عن تقديم فقرات جديدة ومفاجآت مرتقبة.

وأعرب أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة -التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي- عن سعادته بعودة مهرجان دبي للكوميديا، لا سيما بعد النجاح الذي حققه في دورته الماضية في عام 2020، والتي شهدت مشاركة نخبة متميزة من الموهوبين في هذا المجال.

وأوضح أن تنظيم المهرجان خلال العام الجاري، يؤكد على مكانة دبي الرائدة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات، لا سيما أنها كانت من أوائل مدن العالم التي استأنفت نشاطها الاقتصادي والفعاليات المباشرة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وبروتوكولات السلامة والصحة العامة.