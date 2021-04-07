جمعية الناشرين الإماراتيين تنتخب مجلس إدارتها الجديد

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت جمعية الناشرين الإماراتيين، أخيراً، نتائج انتخابات أعضاء مجلس إدارتها الجديد 2021-2023، خلال اجتماع جمعيتها العمومية العادية، الذي عُقد (عن بعد) بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي للجمعية، وممثلين من وزارة تنمية المجتمع، ومجموعة من الناشرين الإماراتيين.

وكشفت النتائج عن فوز علي عبيد بن حاتم، من دار ثقافة للنشر والتوزيع، بمنصب رئيس الجمعية من جديد، فيما حافظت إيمان بن شيبة، مؤسس دار سيل للنشر، على منصب نائب رئيس الجمعية، وواصلت الدكتورة اليازية خليفة، مؤسس دار الفلك للترجمة والنشر، توليها لمنصب أمين سر الجمعية، وتولى محمد بن دخين صاحب، مدير دار التخيّل للنشر، منصب أمين الصندوق، وحصل عبد الله الكعبي، مؤسس دار دراجون للنشر على عضوية مجلس الإدارة.

منجزات

حققت الجمعية سلسلة من المنجزات خلال فترة إدارة المجلس قادت لمنحه الثقة بتولّي فترة إدارة جديدة للأعوام المقبلة، أبرزها إطلاق مشروع منصّة في فبراير من العام 2019، المشروع الثقافي الذي يتيح لأعضاء الجمعية المشاركة بعرض أعمالهم الأدبية في مختلف المحافل والمعارض المحلية والعربية والدولية عبر جناح منفصل، إلى جانب إطلاق «مركز الخدمات المتكاملة» الذي يتيح لأعضاء الجمعية فرصة إنجاز عمل الخدمات التي تقدمها الجمعية والمجلس الوطني للإعلام من خلال نافذة واحدة. وأطلقت أيضاً مشروع التق الناشر الإماراتي في يناير 2020 لدعم ترجمة الكتب العربية إلى لغات أخرى.

دعم

وفي خطوة شكّلت داعماً كبيراً للناشرين المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد أطلقت الجمعية «صندوق الأزمات»، بهدف دعم الناشرين ومساندتهم لمواصلة أعمالهم خلال الجائحة، إلى جانب ذلك شاركت الجمعية في العديد من الأحداث والتظاهرات الثقافية التي أقيمت على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تواجدت في معارض كتب عربية وأجنبية، ومثّلت الإمارات في العديد من المؤتمرات العالمية الخاصة بالنشر، وعقدت سلسلة شراكات مع جهات محلية بهدف الارتقاء بقطاع النشر ودعم الناشرين العاملين فيه.

وكان اجتماع الجمعية العمومية العادية قد صادق على محضر السابق، كما وافق على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله المنتهي في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد 2021، فيما تم اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد 2021 ومناقشة الحساب الختامي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2020.