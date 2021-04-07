سلامة بنت هزاع تطلق روايتها الجديدة في «أبوظبي الدولي للكتاب»

المصدر: (دبي - البيان)

تستعد الكاتبة الإماراتية الشيخة سلامة بنت هزاع آل نهيان، لإطلاق كتابها الجديد «الحصان.. السلوقي والصقر»، رسمياً، خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ومعرض باريس للكتاب هذا العام. ولمع نجم الكاتبة المرموقة عام 2019 مع روايتها الأولى «يتامى في الغيب»، تلتها أربعة كتب أخرى للأطفال تحتفي بالإرث والثقافة الإماراتية.

ويسلط معرض أبوظبي الدولي للكتاب، المعرض الأشهر والأغنى في المنطقة، الضوء على التراث الغني والثقافة الأصيلة للإمارات، حيث يستعرض تاريخها العريق ووجهها المعاصر بمشاركة نخبة من المؤلفين المرموقين. وتعتزم الكاتبة إطلاق كتابها الجديد في معرض باريس الدولي للكتاب 2021، الذي يعد من أبرز الفعاليات الثقافية في أوروبا.