«مفوضية مرشدات الشارقة» تعزز معارف ومهارات منتسباتها بالفن والتقنية والحرف اليدوية

المصدر: الشارقة - البيان

اصطحبت «مفوضية مرشدات الشارقة» منتسباتها في سلسلة ورش عمل تفاعلية خلال شهر مارس الماضي، تركزت في مجملها على موضوع التنمر الإلكتروني، وتوزعت على الأنشطة الإبداعية الفنية، والمهارات الحياتية، إلى جانب الورش التقنية المتخصصة.

وضمت ورش المفوضية، التي تواصل تنظيم فعالياتها لمنتسباتها الزهرات، والمرشدات، والمرشدات المتقدمات، ورشاً في صناعة المجوهرات، وسلاسل المفاتيح، والرسوم الكاريكاتيرية، وورش تنمية الذات والتفكير النقدي، إضافة إلى ورش خفايا العلوم.

واستهدفت ورشة عمل بعنوان «التنمر الإلكتروني» بالتعاون مع إدارة سلامة الطفل، الزهرات من الفئة العمرية 7 ـ 10 عاماً، حيث علمتهن الطرق الصحيحة لإدارة وتخفيف التوتر الناجم عن حوادث التنمر الإلكتروني، إلى جانب تقنيات تعزيز المرونة للتغلب على التجارب السلبية، ومواجهة آثارها، وانعقدت الورشة الافتراضية على منصة «زوم» وحصلت الزهرات في نهاية الورشة على شارة القضايا العالمية.

وقدمت المرشدة المتقدمة ميرة الحوسني ورشة عمل بعنوان «اصنعي بنفسك» على منصة «ويب إكس»، ووجهت المهارات الإبداعية للزهرات خلال عملية صناعة سلاسل المفاتيح من الخرز، حيث تعرفت الزهرات المشاركات على أنواع الخرز المختلفة، وطرق استخدامها في صناعة سلاسل المفاتيح، وحصلن على شارة الفنون.

ونظمت المفوضية ورشة عمل بعنوان «زينة العصور القديمة»، بالتعاون مع «هيئة الشارقة للمتاحف»، حيث رافقت الزهرات في جولة افتراضية للتعرف على المقتنيات الثمينة والمجوهرات من العصور القديمة، وعلمتهن طرق تصميم وصناعة قطع خاصة من المجوهرات باستخدام مجموعة من الأدوات التي قدمتها لهن، وحصلت المشاركات على شارة الثقافة بنهاية الورشة.

واستهدفت ورشة عمل حملت عنوان «حرة أن أكون أنا» المرشدات المتقدمات من الفئة العمرية 15 ـ 18 عاماً، حيث نُظمت الورشة بالتعاون مع «الإقليم العربي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة»، و«جمعية مرشدات الإمارات»، وتعلمت المشاركات تقنيات التنمية الذاتية لتعزيز المهارات الشخصية والقيادية من خلال التركيز على تحفيز التفكير النقدي، ولغة الجسد، وتحديد الأهداف، وفي ختام الورشة، حصلت المشاركات على شارة المهارات الاجتماعية.

وعززت الزهرات مواهبهن في ورشة عمل فنية حملت عنوان «الرسم الكاريكاتيري»، حيث تعلمن تقنيات رسم الكاريكاتير، والتظليل ومجموعات الألوان المستخدمة في هذا الفن، إذ جاءت هذه الورشة ضمن برنامج الفنون الذي صممته المفوضية بالتعاون مع «الإقليم العربي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة»، و«جمعية مرشدات الإمارات»، وحصلت الزهرات المشاركات على شارة «الترابط الاجتماعي».

وعرفت ورشة عمل «خفايا العلوم»، التي أقيمت بالتعاون مع «هيئة الشارقة للمتاحف»، المرشدات من الفئة العمرية 11 ـ 14 عاماً على عالم العلوم، وشجعتهن على إجراء التجارب باستخدام الأدوات المتواجدة في المنزل، وأتاحت لهن فرصة تطبيق الدروس التي تعلمنها في المدرسة بشكل عملي، وحصلت المرشدات المشاركات في الورشة على شارة المهارات الاجتماعية.

واحتفاءً بشهر القراءة الذي صادف شهر مارس الماضي، ولتعزيز ثقافة القراءة، شاركت المرشدات في جلسة قراءة بعنوان «حديث الكتاب» لمناقشة كتبهن المفضلة، وحصلن على «شارة الثقافة».

كما نظمت «مفوضية كشافة الشارقة»، بالتعاون مع «جمعية كشافة الشارقة»، ورشة عمل للمرشدات المتقدمات تناولت التنمية المجتمعية، حيث هدفت أنشطتها وبرامجها المختلفة لتعليم المشاركات سبل توظيف الابتكار في خدمة المجتمع وتنميته، وحصلت الفتيات في نهاية الورشة على «شارة الابتكار».

ونظمت المفوضية ورشة عمل خاصة، تقدمها الشيف عبير اللوز، بعنوان «كيف نصنع حلوى الروكي رود»، حيث علمت الشيف المرشدات عملية صنع هذا النوع اللذيذ من الحلوى، خطوة بخطوة، وأرسل المرشدات صور الحلوى التي صنعنها وعرضها على منصات التواصل الاجتماعي الحساب الرسمي لمفوضية مرشدات الشارقة.

يذكر أنه ومنذ بداية أزمة كورونا، حرصت «مفوضية مرشدات الشارقة» على تصميم مجموعة من البرامج الافتراضية لضمان مواصلة تمكين المنتسبات من تعلم واكتساب مهارات جديدة في مختلف المجالات.