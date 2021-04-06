طحنون بن محمد: فخور ببيت والدي معلماً يضيء على تاريخ الوطن

المصدر: العين - وام

شهد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، افتتاح «بيت محمد بن خليفة آل نهيان» التاريخي العريق، بعد إعادة تأهيله ليتحول إلى أحدث مركز ثقافي مجتمعي في العين.

وقال سموه في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنظر بعين الفخر إلى بيت والدي الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وقد أصبح من المعالم المتاحة للأجيال لتعزيز معارفهم بتاريخ وطنهم المجيد. رحمه الله، كان من كبار رجالات عصره، صاحبَ القائدَ المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأسهم باليد والعقل في مسيرة تأسيس دولتنا الحبيبة».

حضر الافتتاح: سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع آل نهيان، والشيخ أحمد بن سرور الظاهري، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واستمع سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان خلال تجوله في مشروع البيت يرافقه الحضور إلى شرح من القائمين على مشروع البيت حول الخطوات التي تم اتباعها في تنفيذ إعادة ترميم وإعادة تأهيل المبنى وآلية عمل المشروع.

ويعد بيت محمد بن خليفة من أهم المعالم المعمارية في تاريخ أبوظبي الحديث ويقع البيت ضمن مواقع العين الثقافية المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وينتصب شامخاً كشاهد حي على تطور التقاليد الاجتماعية والتاريخية والمعمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشيد البيت بين ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين، وهي الحقبة التي تجمع الأنماط المعمارية التي ظهرت نتيجة للتأثير الاقتصادي بعد اكتشاف النفط وإنتاجه تجارياً، كما يمثل البيت رمزاً للتطور المجتمعي ونموذجاً تمتزج فيه الأنماط المعمارية التقليدية مع مواد البناء العصرية وتقنياتها.

والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان (1979 ـ 1909) قدم إسهامات جليلة لمجتمع العين ودولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: إن إعادة افتتاح بيت محمد بن خليفة إنجاز ثقافي بارز بالنسبة إلى العين ومجتمعها الذي يعدّ أحد أقدم المجتمعات في الإمارات، نظراً للأهمية الثقافية والمعمارية الكبيرة لهذا المنزل المتميز.. كما تمثّل إعادة افتتاحه خطوة أخرى في رحلة الدائرة نحو إعادة إحياء ماضي أبوظبي لعصر جديد، مما يوفر مساحة حديثة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. إن صون تراثنا المشترك أمر أساسي في مهمتنا المؤسسية، بما يضمن حفظ أهمية تقاليدنا وموروثنا الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.