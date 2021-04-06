«الشارقة للكتاب» تختتم مشاركتها في «معرض الأسكندرية»

المصدر: (الشارقة - البيان)

شاركت «هيئة الشارقة للكتاب» في الدورة التاسعة من «معرض الأسكندرية الدولي للكتاب»، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، من 25 مارس حتى 3 من أبريل الجاري، إلى جانب 90 دار نشر والعديد من المؤسسات الثقافية المصرية.

وشهد جناح الهيئة المشارك في المعرض زيارات لعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين الرسميين، حيث زار الجناح الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، واللّواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، وعدد من ممثلي المؤسسات الثقافية المصرية، والكتاب.

وتأتي مشاركة الهيئة الناجحة في هذا الحدث، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم صناعة الكتاب الإماراتي والعربي خاصة في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يواجهها قطاع النشر جرّاء انتشار فيروس كورونا، والتشجيع على استمرار العمل في سوق النشر.

وعن هذه المشاركة قال فاضل حسين بوصيم، مدير مكتب هيئة الشارقة للكتاب بالمنطقة الشرقية: «تأتي مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في المعرض تأكيداً على سعيها لدعم الفعاليات الثقافية في وقت توقّفت فيه الكثير من معارض الكتب العربية والعالمية».