تعاون لتوثيق أيام قرطاج المسرحية

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت الهيئة العربية للمسرح والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية ـ تونس، أخيراً، اتفاقية تعاون تهدف لتوثيق خزانة ذاكرة أيام قرطاج المسرحية. وقد وقّع الاتفاقية، عن بعد، من جانب الهيئة أمينها العام إسماعيل عبد الله ومن جانب المؤسسة مديرها العام يوسف الأشخم.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، الذي يوجه الهيئة دوماً إلى الاهتمام بمجال التوثيق لمختلف التجارب العربية. كما يأتي هذا الاتفاق تتويجاً لجهود الهيئة في مجالات التوثيق وإغناء مشروعها «خزانة ذاكرة المسرح العربي» والذي بدأ بـ«خزانة المسرح الأردني» و«مهرجان دمشق المسرحي» وسيتواصل بتوثيق «تجربة المسرح المغربي» و«المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم الجزائرية»، وغيرها.

ويأتي هذا التعاون أيضاً ترسيخاً للدور التنويري والطلائعي الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بالجمهورية التونسية المشرفة على مهرجان أيام قرطاج المسرحية الذي يعتبر أحد أهم وأعرق المهرجانات المسرحية.

وقد عبر إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عن سعادته بهذا التعاون مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، مؤكداً أن الهيئة من إخلال إنجاز وثيقة تاريخية حول أيام قرطاج المسرحية تعمل بكل ثبات على إغناء ذاكرة المسرح العربي.