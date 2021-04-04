مهرجان "أغاني الكيبوب كوريا" ينطلق اليوم

المصدر: وام

ينطلق اليوم مهرجان "أغاني الكيبوب كوريا" ضمن فعاليات خطة وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا الجنوبية ووزارة الثقافة والشباب في دولة الإمارات احتفاءً بالحوار الثقافي الإماراتي الكوري.

وتعد فعاليات مهرجان أغاني الكيبوب كوريا الإمارات K-POP FESTIVAL بمثابة حفل غنائي مسجل ومعد خصيصاً للجمهور الإماراتي حيث سيتم بثه مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات على قناة اليوتيوب الرسمية للمركز الثقافي الكوري في دولة الإمارات.

https://www.youtube.com/c/KoreanCulturalCenterintheUAE/ ويستمر هذا الحفل لما يقارب الساعتين ، حيث تشارك فيه ست فرق من أشهر فرق الكيبوب الكورية، بالإضافة إلى مشاركة من دولة الإمارات تقدمها مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي.