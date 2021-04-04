نجاحات نوعية للجناح السويسري في آرت دبي

حقق الجناح السويسري نجاحات نوعية في مشاركته في النسخة الـ 14 من آرت دبي الذي انطلقت فعالياته في 29 مارس وانتهت أمس 3 أبريل 2021.

وفي هذا الإطار، عبَر عدد كبير من الزوار عن إعجابهم بالتصميم المبتكر الذي تم تطويره خصيصاً لهذا الحدث العالمي الرائد من قبل بيل برات بارتنر، الوكالة الإبداعية السويسرية المسؤولة عن التصميم والسينوغرافيا للجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي. وبتصميمه المستوحى من موضوع جناح السويسري في إكسبو 2020 دبي «انعكاسات»، يأتي الهيكل «ما وراء الضباب السويسري» على شكل مكعب أبيض مفتوح.

ومن خلال ما يزيد على 1.000 قطعة زجاجية كريستالية من مختلف الأحجام ومتعددة الجوانب والمعلقة على سقف من المرايا، يوفر الهيكل تفسيراً تجريدياً لأحد أبرز معالم الجناح وهي «هالة الضباب». سيجد الزوار أنفسهم عند الدخول إلى هذا الهيكل التصميمي وسط هالة ضبابية ويحيط بهم الضوء والطبيعية. قال مانويل سالتشلي، المفوض العام للجناح السويسري: «نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع آرت دبي لاستعراض لمحات تشويقية مبتكرة عن التجربة التي سنقدمها لزوارنا في معرض إكسبو. يعكس هذا الهيكل الفني التجربة الرئيسية التي سيخوضها زوارنا في الجناح السويسري ابتداءً من شهر أكتوبر».

وتم تصميم مشروع الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي «انعكاسات» بواسطة الفريق السويسري الإبداعي الذي ضم شركة «أو أو أس أيه جي» (تصميم معماري)، وبيل برات بارتنر أيه جي (ديكور مسرحي)، ولورنز اوجستر لاندسكيبنج (المساحات الخضراء)، في حين تم بناء الجناح بواسطة المقاول العام إكسبوموبيليا.