صدور العدد 20 من «القوافي»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 20 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ وجاءت افتتاحية المجلة تحت عنوان «الشارقة تحتضن الشعراء على منابر الإبداع»، وفيها: الشعر هو حياة أخرى للأمم والشعوب، وقد أعطى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الكثير للثقافة العربية وللشعر العربي بكل أوجهه، من أجل أن يظـل الوهج العربي المتدفق بالجمال اللغوي ونضارته، هو معين الأدب الصافي الذي يمنح الحياة دفقة إنسانية متجددة في عصرنا الحاضر».



إطلالة العدد حملت عنوان «أسرار الفُكاهة ونوادرها في الشّعر العربيّ»، وكتبه الدكتور مهنا بلال الرشيد. في باب «مسارات» كتب الدكتور شربل جرمانوس عن «الشعر العربي بين الإيقاع والإنشاد».



وتضمن العدد لقاء مع الشاعر العماني إبراهيم السالمي، وحاوره الشاعر الإعلامي عبد الرزاق الربيعي. واستطلعت الدكتورة باسلة زعيتر، آراء بعض الشعراء والنقاد والباحثين حول طباعة دواوين الشعراء.



في باب «مدن القصيدة» كتبت الباحثة لامعة المحمد عن «قرطاج.. مدينة الفنون والشعر والأساطير». في باب «أجنحة» حاورت «القوافي» الشاعر علي مي الفائز بالمركز الثاني في جائزة الشارقة للإبداع العربي، وحاوره الشاعر نزار أبو ناصر.