«مكتبات الشارقة» تهدي المقاهي 5 آلاف كتاب

المصدر: الشارقة - البيان

في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بمكانة الكتاب، وتكريس ثقافة القراءة، أهدت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أكثر من 5 آلاف كتاب لمقاهٍ من مشاريع الشباب الإماراتي في الإمارة،، ضمن مبادرة «مقاهٍ وكُتب»، التي أطلقتها بالتزامن مع شهر القراءة في الدولة.

وتُعدّ المبادرة خطوة فريدة من نوعها، حيث تم إهداء كتاب بشكل مجاني مع كلّ كوب قهوة، ضمن مجموعة من الكتب الخاصة التي وفرّتها مكتبات الشارقة، ضمن حقول الأدب والفكر والفلسفة والفنون، كما تم تقديم سلسلة مختلفة من الكتب العلمية والمعرفية الأخرى.

محور أساسي

وعن هذه المبادرة، قالت إيمان بوشليبي مدير إدارة مكتبات الشارقة: «في جميع تفاصيل الحياة، شكّلت المكتبات محوراً أساسياً في تشكيل الفكر، وقيادة الرأي وصناعة القادة والمفكرين والعلماء، فالمكتبات، منطلق للوعي والمعرفة، وقد حرصنا على استثمار شهر القراءة في الدولة، لتفعيل مبادرة فريدة من نوعها، تخدم تعزيز حضور الكتاب والترويج للقراءة، عبر مختلف المنصات، لتحقيق أهداف المكتبة في تكريس ثقافة المطالعة، كعادة يومية لجميع أفراد المجتمع».



وتابعت مدير إدارة مكتبات الشارقة: «ضمّت المبادرة تنوعاً كبيراً في الكتب، في إطار الحرص على نشر الفائدة، كما سعينا لأن ندعم المشاريع التي يقودها شباب إماراتي طموح، بما يؤكد دور الثقافة كشريك في مختلف تفاصيل الحياة، ونأمل أن نكون قد حققنا ولو جزءاً من استراتيجية المكتبات، في إتاحة الكتب للقراء، وابتكار طرق جديدة لنشر المعرفة».