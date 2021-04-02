صدور العدد (54) من «الشارقة الثقافية»

المصدر: الشارقة - البيان

صدر أخيراً العدد (54) لشهر أبريل من مجلة (الشارقة الثقافية) التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان (صناعة النشر العربي)، معتبرة أنّ الاهتمام بالثقافة بمعناها الواسع يشمل الاهتمام بتعزيز صناعة النشر، لذا تُراهن العديد من الدول على الاستثمار في الثقافة، وتحديداً في الصناعات الثقافية وتطويرها، من حيث تنظيم معارض الكتب، وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات الثقافية والفنية، وإطلاق الجوائز الأدبية وطباعة الأعمال الفائزة، كلّ ذلك يسهم في إعلاء وترسيخ دور صناعة النشر والارتقاء بقيمتها وأهميتها، وتفعيل حركة توزيع الكتب والتشجيع على الكتابة والترجمة والنشر، فضلاً عن الاحتفاء بالمبدعين الذين يشكلون قوة هذه الصناعة وديمومتها.

أمّا مدير التحرير نواف يونس، فأكد في مقالته التي حملت عنوان (مليك.. أريجه يسكن الروح) ضمّنها خواطر سامية ومعاني مؤثرة تحاكي الواقع بكل صدق وحكمة، وهي تحمل رسالة ممزوجة بالخبرة والتجربة من أب إلى ابنه الذي مازال صغيراً، جاء فيها: سيمر وقت طويل.. طويل جداً/ قبل أن تحظى بمن يوفر لك الطريق إلى النهر والفرح/ وأنك ستتعلم أن تروي ظمأك بعيداً عن العطش/ ولكنك لن تجد نبض الحياة إلا معها/ لن تجد روحك وأحلامك..وذكريات الطفولة/ ولن تحسن دونها مقاومة الحزن في مقلة العين/ وسيبقى الخوف في قلبك، وأنت تعود وحيداً في طريق الريح.