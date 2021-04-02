«أطفال الشارقة» تواصل «معسكر الربيع الافتراضي» حتى 8 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

يستمر معسكر الربيع الافتراضي، الذي أطلقته «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في 28 من شهر مارس، حتى الثامن من أبريل الجاري، وذلك «عن بعد» عبر تقنيات الاتصال المرئي «زوم» مستهدفةً من خلاله جميع الأطفال من المراكز والجمهور العام في الفئة من 6-12 سنة.

وكان الأسبوع الأول من المعسكر قد انطلق بمجموعة من البرامج والورش الملهمة، منها ورشة بعنوان «جوربي الناطق» التي قدمتها الطفلة تالا حكمت من مركز الطفل بالحيرة، وعرفت من خلالها أقرانها على فن مسرح عرائس الدمى، وكيفية صناعة دمى خيالية باستخدام الجوارب المعاد تدويرها، بينما قدمت الطفلة موزة محمد الهوتي من مركز الطفل بخورفكان ورشة عن مهارات الطبخ، تناولت فيها كيفية إعداد الوجبات الصحية بطريقة سهلة وسريعة، بالإضافة إلى كيفية استخدام معدات وأدوات المطبخ البسيطة.

أما الطفلة شمة علي الحمادي من مركز الطفل بالبطائح فقد قدمت ورشة قرائية بعنوان «كان يا مكان» تناولت من خلالها قصة «النوم مع العقارب» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخللتها أنشطة تفاعلية لدعم محتوى القصة وغرس القيم والدروس المستفادة منها في نفوس الأطفال.

كما تعرف المشاركون خلال المعسكر على النجوم والكواكب والمجموعات الشمسية من خلال ورشة عائلة «السيد شمس» التي قدمتها الفتاة مريم النقبي من منتسبات سجايا فتيات الشارقة، والتي هدفت من خلالها إلى تعريف الأطفال بأسس علوم الفضاء والفلك، وتوعيتهم وتثقيفهم في هذا المجال.