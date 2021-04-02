30 يونيو آخر موعد للترشح إلى الجائزة العالمية للرواية العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، أمس، عن فتح أبواب الترشح للدورة الخامسة عشرة للجائزة، وحتى يوم الأربعاء 30 يونيو المقبل.

وأشارت الجائزة إلى أنه سيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة لعام 2021، في 25 مايو المقبل.

تتأهل للمشاركة في دورة عام 2022، الروايات المكتوبة باللغة العربية، والصادرة في طبعتها الأولى، خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2020 و30 يونيو المقبل.

تتوقف حصة الروايات التي يقدمها الناشرون المؤهلون للتقدم، على عدد المرات التي وصلت فيها كتب الناشر المعني إلى القائمة الطويلة في السنوات الخمس السابقة (2017-2021)، بواقع: رواية واحدة للناشرين الذين لم يسبق لهم الوصول إلى القائمة الطويلة، وروايتان للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة مرة واحدة أو مرتين، وثلاث روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة ثلاث أو أربع مرات، وأربع روايات للناشرين الذين سبق وصولهم إلى القائمة الطويلة خمس مرات أو أكثر.

وتمنح الجائزة العالمية للرواية العربية، أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، لأفضل رواية عربية في كل سنة، حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها.

وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً، من خلال ترجمة الروايات الفائزة، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.

ويرعى الجائزة حالياً مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.